nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В тобольской мэрии рассказали о способах интернет-переписи населения

8 декабря 2019, 10:15
Фото: Наш город / 1Mi
В тобольской мэрии рассказали о способах интернет-переписи населения
В октябре 2020 года в России пройдет перепись населения. В 2020 году в России, как и в некоторых зарубежных странах, будет использован цифровой способ переписи населения. Информация об этом опубликована на сайте администрации Тобольска.

Интернет-перепись для россиян будет организована на портале «Госуслуги».

«Возможность для самостоятельного заполнения электронных вопросников на ЕПГУ будет предоставлена только тем гражданам, чья учетная запись подтверждена», — сообщила уполномоченный по переписи населения Тобольска Клавдия Кошко.

В 2024 году граждане смогут получать документы только в МФЦ
Узнать подробнее

Переписчики при обходе жилых домов будут иметь при себе электронные планшеты. А на случай неисправности гаждета, специалисты возьмут с собой традиционные бумажные бланки. Пройти интернет-перепись так же будет возможно в Многофункциональных центрах предоставления услуг «Мои документы» (МФЦ).

#Новости#Перепись населения#Тюменская область#Тобольск#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25