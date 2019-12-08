В тобольской мэрии рассказали о способах интернет-переписи населения

Интернет-перепись для россиян будет организована на портале «Госуслуги».
«Возможность для самостоятельного заполнения электронных вопросников на ЕПГУ будет предоставлена только тем гражданам, чья учетная запись подтверждена», — сообщила уполномоченный по переписи населения Тобольска Клавдия Кошко.
Переписчики при обходе жилых домов будут иметь при себе электронные планшеты. А на случай неисправности гаждета, специалисты возьмут с собой традиционные бумажные бланки. Пройти интернет-перепись так же будет возможно в Многофункциональных центрах предоставления услуг «Мои документы» (МФЦ).