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В 2024 году граждане смогут получать документы только в МФЦ

20 ноября 2019, 13:12
Фото: Википедия
Минэкономразвития разработало законопроект о госуслугах. Согласно документу все ведомства прекратят приём граждан с 2024 года.

Теперь необходимые услуги можно будет получить в МФЦ. Большая часть сервисов будет работать электронно на сайте госуслуги. Чиновники полагают, что это облегчит жизнь граждан и снизит очереди. МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации.

В будущем будет возможно подавать комплексные заявления на несколько услуг одновременно. Через несколько лет заработает облачная платформа для предоставления необходимых справок.

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Документы, которые выдаются в МФЦ, будут завизированы электронной подписью и размещены в онлайн-профиле. Это позволит заявителю больше не обращаться за их получением. При необходимости они будут направлены в специализированные ведомства.

#Новости#Госуслуги#МФЦ Тюменской области#Александр Мязин#Политика
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