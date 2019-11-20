В 2024 году граждане смогут получать документы только в МФЦ

Теперь необходимые услуги можно будет получить в МФЦ. Большая часть сервисов будет работать электронно на сайте госуслуги. Чиновники полагают, что это облегчит жизнь граждан и снизит очереди. МФЦ получат право привлекать к работе негосударственные организации.
В будущем будет возможно подавать комплексные заявления на несколько услуг одновременно. Через несколько лет заработает облачная платформа для предоставления необходимых справок.
Документы, которые выдаются в МФЦ, будут завизированы электронной подписью и размещены в онлайн-профиле. Это позволит заявителю больше не обращаться за их получением. При необходимости они будут направлены в специализированные ведомства.