На открытие самого большого катка в Тюмени пришли более тысячи человек

"В новом сезоне стало больше места на льду из-за того, что убрали скоростную трассу и зоны для детского катания. Увеличилось пространство и возле катка. Расширился пункт проката, внутри будет работать кофейня. А под деревом для «потеряшек» установили камин, наличие которого сделало пункт проката еще уютнее", - говорится в сообщении.