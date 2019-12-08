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На открытие самого большого катка в Тюмени пришли более тысячи человек

8 декабря 2019, 14:00
Фото: Фото предоставил каток «Звездный полюс»
На открытие самого большого катка в Тюмени пришли более тысячи человек
Вчера на открытие самого большого катка в городе пришли 1,5 тыс. человек, сообщает Звездный полюс.

Был проведен флешмоб, где тюменцы взялись за руки и выстроились на катке, изобразив звезду. Абонемент на безграничное количество посещений катка на весь сезон выиграл 16-летний хоккеист Сомонан.

"В новом сезоне стало больше места на льду из-за того, что убрали скоростную трассу и зоны для детского катания. Увеличилось пространство и возле катка. Расширился пункт проката, внутри будет работать кофейня. А под деревом для «потеряшек» установили камин, наличие которого сделало пункт проката еще уютнее", - говорится в сообщении.

Сегодня в Тюмени открылся самый большой каток в городе
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К концу декабря рядом с катком откроется парк зимних развлечений «Звездный полюс».

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