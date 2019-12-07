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Рак ЖКТ занимает третье место среди прочих онкопатологий в Тюменской области

7 декабря 2019, 05:31
Фото: Наш город / 1Mi
Рак ЖКТ занимает третье место среди прочих онкопатологий в Тюменской област
В Тюменской области рак желудочно-кишечного тракта занимает третье место среди других онкопатологий, сообщает областной департамент здравоохранения.

Накануне в Тюмени состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «День онколога», где врачебное сообщество обсудило вопросы по современным методам диагностики и принципам лечения новообразований желудочно-кишечного тракта. Онкологи отмечают, что диагностика заболевания на ранней стадии во много раз увеличивает шансы пациента на полное выздоровление.

«Благодаря внедрению в нашем регионе скрининговой программы по обнаружению злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, а именно анализа кала на „скрытую кровь“ и комплексного эндоскопического исследования под медикаментозным сном, за последние 3 года значительно увеличилась доля лиц с заболеваниями желудка, ободочной кишки, прямой кишки, выявленных на ранних стадиях. Чаще всего, заболевания данных локализаций на 1-2 стадии имеют скрытую симптоматику, поэтому люди, которые проходят скрининг, считают себя здоровыми. Тогда как вовремя выявленное заболевание нередко позволяет добиться полного выздоровления», — прокомментировал Юрий Сергеевич Зотин, заведующий отделением медицинской профилактики МКМЦ «Медицинский город».

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В Тюменской области за 10 месяцев 2019 года было проведено около 200 тыс. подобных исследований. Диагноз рак был выявлен у более 100 человек.

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