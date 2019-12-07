Рак ЖКТ занимает третье место среди прочих онкопатологий в Тюменской области

«Благодаря внедрению в нашем регионе скрининговой программы по обнаружению злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, а именно анализа кала на „скрытую кровь“ и комплексного эндоскопического исследования под медикаментозным сном, за последние 3 года значительно увеличилась доля лиц с заболеваниями желудка, ободочной кишки, прямой кишки, выявленных на ранних стадиях. Чаще всего, заболевания данных локализаций на 1-2 стадии имеют скрытую симптоматику, поэтому люди, которые проходят скрининг, считают себя здоровыми. Тогда как вовремя выявленное заболевание нередко позволяет добиться полного выздоровления», — прокомментировал Юрий Сергеевич Зотин, заведующий отделением медицинской профилактики МКМЦ «Медицинский город».