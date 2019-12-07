Певица Жанна Агузарова не общается ни с кем из родных, кроме брата из Тюмени

А со своей матерью Людмилой Ивановной Савченко певица не виделась больше 10 лет. Людмила Ивановна несколько раз летала к Жанне в Москву, а вот сама певица в гости к маме не приезжала ни разу. Людмила живет в поселке Туртас Уватского района, женщине - за 80.