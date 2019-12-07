Певица Жанна Агузарова не общается ни с кем из родных, кроме брата из Тюмени

Его зовут Дмитрий Рыскаль. Ему 45 лет, и он является младшим братом артистки. Дмитрий родился, когда Жанне было 13 лет. Чтобы скрыть свои отношения с сестрой от назойливого внимания, мужчина отвечает, что у него нет сестер.
«Они общаются, но не афишируют этого. Дмитрий — самодостаточный семейный мужчина. И не просит помощи у старшей сестры, в отличие от разных дальних родственников, которым только и подавай легких денег от известной родни», — рассказала Наталья, приятельница Дмитрия.
Двоюродная сестра певицы Зарема, ссылаясь на плохие условия жизни, много лет призывает Агузарову помочь семье.
«Протекает крыша, отклеиваются обои… Мы пытались звонить, но ее директор не дает нам номера. Мне представляется, что она живет, как жемчужина в раковине», — возмущалась женщина.
А со своей матерью Людмилой Ивановной Савченко певица не виделась больше 10 лет. Людмила Ивановна несколько раз летала к Жанне в Москву, а вот сама певица в гости к маме не приезжала ни разу. Людмила живет в поселке Туртас Уватского района, женщине - за 80.
«Она не разговаривает о знаменитой наследнице, даже дверь редко кому открывает, до такой степени ее достали вопросами», — пояснили соседи Савченко.