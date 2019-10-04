Певица Елена Ваенга ополчилась на бабушку из Тюмени, но получила отпор

«Божечки, какой добрый, милый, безобидный аккаунт. Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница» - отметила певица.
Под постами Ольги Ивановны из Тюмени были оставлены гневные комментарии.
Между тем ряд пользователей не понял подобной реакции певицы и высказал своё возмущение её поведением. В результате Елена Ваенга была вынуждена закрыть общий доступ к своей странице.
«До сих пор не укладывается в голове, чем могла я привлечь внимание знаменитой певицы? Она ведь не успокоилась одним комментарием», - отметила бабушка из Тюмени.
Тюменские пользователи подозревают, что конфликт не возник на ровном месте, но не понимают, что же так привлекло внимание певицы.