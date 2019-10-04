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Певица Елена Ваенга ополчилась на бабушку из Тюмени, но получила отпор

4 октября 2019, 10:36
Фото: instagram.com
Певица Елена Ваенга написала несколько гневных комментариев и опубликовала пост в Instagram о бабушке из Тюмени. Пожилая женщина недавно зарегистрировалась в соцсетях и собрала 24 тыс. подписчиков.
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Тюмень

«Божечки, какой добрый, милый, безобидный аккаунт. Добро, пирожки, внуки, а на самом деле это просто бизнес-страница» - отметила певица.

Под постами Ольги Ивановны из Тюмени были оставлены гневные комментарии.

Между тем ряд пользователей не понял подобной реакции певицы и высказал своё возмущение её поведением. В результате Елена Ваенга была вынуждена закрыть общий доступ к своей странице.

«До сих пор не укладывается в голове, чем могла я привлечь внимание знаменитой певицы? Она ведь не успокоилась одним комментарием», - отметила бабушка из Тюмени.

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Тюменские пользователи подозревают, что конфликт не возник на ровном месте, но не понимают, что же так привлекло внимание певицы.

#Новости#Блогеры#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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