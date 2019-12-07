Осенью и зимой тюменские модники страдают ознобышами

«Каждую осень и зиму к врачам-дерматологам Тюменского областного кожно-венерологического диспансера обращаются пациенты с таким недугом», — сообщают в региональном департаменте здравоохранения.
Некоторые тюменцы даже в сильные холода ходят без шапки и с оголенными щиколотками. От воздействия холодной температуры на коже могут образоваться, так называемые, ознобыши — отечные припухлости красного или синюшно-багрового цвета. Пораженные участки зудят и ноют.
Чтобы не заболеть, нужно одеваться по погоде, а лицо и руки перед выходом на улицу защищать питательными кремами. Но если появления ознобышей избежать не удалось, нельзя заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу-дерматологу.