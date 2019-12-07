Осенью и зимой тюменские модники страдают ознобышами

Чтобы не заболеть, нужно одеваться по погоде, а лицо и руки перед выходом на улицу защищать питательными кремами. Но если появления ознобышей избежать не удалось, нельзя заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу-дерматологу.