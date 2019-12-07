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Осенью и зимой тюменские модники страдают ознобышами

7 декабря 2019, 11:29
Фото: Наш город / 1Mi
Осенью и зимой тюменские модники страдают от ознобышей
Чтобы не заболеть ознобышами, местные дерматологи рекомендуют тюменцам одеваться по погоде, сообщает АиФ Тюмень.
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Тюмень

«Каждую осень и зиму к врачам-дерматологам Тюменского областного кожно-венерологического диспансера обращаются пациенты с таким недугом», — сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Некоторые тюменцы даже в сильные холода ходят без шапки и с оголенными щиколотками. От воздействия холодной температуры на коже могут образоваться, так называемые, ознобыши — отечные припухлости красного или синюшно-багрового цвета. Пораженные участки зудят и ноют.

В одной из тюменских школ дети из-за холодов вынуждены сидеть в верхней одежде
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Чтобы не заболеть, нужно одеваться по погоде, а лицо и руки перед выходом на улицу защищать питательными кремами. Но если появления ознобышей избежать не удалось, нельзя заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к врачу-дерматологу.

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