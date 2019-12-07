nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Образ супергероини комикса DC помог выиграть тюменке битву косплееров

7 декабря 2019, 09:03
Фото: Наш город / pixabay.com
Образ супергероини комикса DC помог выиграть тюменке битву косплееров
Победительницей межрегионального косплей-конкурса стала тюменка Анастасия Заборонок, сообщает Комсомольская правда Тюмень.
Сюжет
Тюмень

Среди прочих девяти косплееров девушка выступала под псевдонимом Ana Schuyler в образе Raven Teen из комикса Teen Titans: Rebirth.

«Этот персонаж — мой самый любимый из вселенной комиксов DC. Ее перерождение запало мне в душу. Я сказала себе, что обязательно воплощу этот образ. Костюм шился около четырех месяцев, а крафт — пояс, брошь, когти, магия и браслеты — делался еще дольше», — пояснила Анастасия.

Судьи оценивали качество костюмов и умение модели преподнести своего героя.

Тюменка стала призером международного конкурса красоты
Узнать подробнее

Конкурс косплея был специальной номинацией на танцевальном фестивале Hanadae в Тюмени. Главным судьей события стала заслуженная артистка и почетный посол туризма и культуры Республики Корея в России Анита Цой.

#Новости#Молодежные субкультуры#Субкультура#Конкурс#Корея#Конкурсы#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25