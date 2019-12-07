Образ супергероини комикса DC помог выиграть тюменке битву косплееров

Среди прочих девяти косплееров девушка выступала под псевдонимом Ana Schuyler в образе Raven Teen из комикса Teen Titans: Rebirth.
«Этот персонаж — мой самый любимый из вселенной комиксов DC. Ее перерождение запало мне в душу. Я сказала себе, что обязательно воплощу этот образ. Костюм шился около четырех месяцев, а крафт — пояс, брошь, когти, магия и браслеты — делался еще дольше», — пояснила Анастасия.
Судьи оценивали качество костюмов и умение модели преподнести своего героя.
Конкурс косплея был специальной номинацией на танцевальном фестивале Hanadae в Тюмени. Главным судьей события стала заслуженная артистка и почетный посол туризма и культуры Республики Корея в России Анита Цой.