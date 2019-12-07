Образ супергероини комикса DC помог выиграть тюменке битву косплееров

«Этот персонаж — мой самый любимый из вселенной комиксов DC. Ее перерождение запало мне в душу. Я сказала себе, что обязательно воплощу этот образ. Костюм шился около четырех месяцев, а крафт — пояс, брошь, когти, магия и браслеты — делался еще дольше», — пояснила Анастасия.