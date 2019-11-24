Тюменка стала призером международного конкурса красоты

Накануне Анастасия Баловацкая жительница Тюмени на международном конкурсе «Мисс Офис – 2019» завоевала два звания. Девушка не выиграла корону, но зато для выхода на награждение её имя дважды прозвучало в финале. Анастасия соперничала с 29 девушками из 10 стран.