Тюменка стала призером международного конкурса красоты

Накануне Анастасия Баловацкая жительница Тюмени на международном конкурсе «Мисс Офис – 2019» завоевала два звания. Девушка не выиграла корону, но зато для выхода на награждение её имя дважды прозвучало в финале. Анастасия соперничала с 29 девушками из 10 стран.
Баловацкая выступала под номером 21. Жюри она сказала, что является любящей женой, действующей «Мисс Тюмень», обладательницей двух красных дипломов, победителем международных вокальных конкурсов. Жюри конкурса возглавлял Валентин Юдашкин (модельер).
Конкурсантка продемонстрировала свои таланты: пела про любовь к работе под Валерия Меладзе, танцевала и красиво улыбалась. На арт-дефиле Баловацкая вышла в кокошнике и костюме сибирской красавицы из льна. За свой кюстюм девушка выиграла звание "Мисс стиль".
Тюменскую красавицу полюбили читатели одного женского журнала. Голосование за вероятную "Мисс Офис" проходило на сайте. Проголосовали за Баловацкую.