В пятницу в Тюмени ожидается ветер до 15 м/с, снегопад и резкое потепление до + 1

Синоптики отмечают, что в этот день в городе пройдёт снегопад и дождь. Осадки прогнозируются с 11:00, за сутки в Тюмени выпадет 2,5 мм снега. С 14 часов в областной столице усилится ветер до 15 метров в секунду. Непогода продолжится до конца дня и может серьезно повлиять на движение транспорта. После 17 часов на дорогах областного центра ожидаются серьезные затруднения.