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В пятницу в Тюмени ожидается ветер до 15 м/с, снегопад и резкое потепление до + 1

5 декабря 2019, 23:00
Фото: pixabay.com
В пятницу в Тюмени ожидается ветер
В пятницу в Тюмени резко повысится температура воздуха. Ночью 6 декабря температура воздуха составит – 14 градусов, но ближе к 22:00 в областной столице потеплеет до + 1, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Синоптики отмечают, что в этот день в городе пройдёт снегопад и дождь. Осадки прогнозируются с 11:00, за сутки в Тюмени выпадет 2,5 мм снега. С 14 часов в областной столице усилится ветер до 15 метров в секунду. Непогода продолжится до конца дня и может серьезно повлиять на движение транспорта. После 17 часов на дорогах областного центра ожидаются серьезные затруднения.

В субботу в Тюмени ожидается переменная облачность, температура снизится до – 1 градуса. В воскресенье горожан ждёт пасмурная погода, ветер до 8 метров в секунду. Влажность воздуха составит 88%.

#Новости#Погода#Снегопад#Непогода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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