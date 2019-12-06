Тюменец готов бросить свою девушку за 3 тыс. лайков в Instagram

Известно, что Марку 20 лет, он учится в ТИУ. Вчера он разместил сообщение на своей странице в Instagram, где призвал посетителей ставить лайки.
«Если этот пост наберет 3000 лайков, моя девушка отпустит меня на «Дом-2» искать свою любовь», - написал Марк Сушков.
На данный момент отметку «Нравится» поставили 3,4 тыс. человек. Между тем, многие жители города раскритиковали действия молодого человека. Они заявляют, что «тусовщику» хочется получить хайп.
«Чудо-чудное хочет попасть на поле дивное .... куда катимся», - отметил подписчик тюменского новостного портала.