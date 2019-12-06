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Тюменец готов бросить свою девушку за 3 тыс. лайков в Instagram

6 декабря 2019, 13:04
Фото: instagram.com
Тюменцы готовы бросить своих девушке за 3 тыс. лайков в Instagram
Тюменец Марк Сушков бросил свою девушку из-за 3 тыс. лайков в Instagram. Он собирается на проект «Дом-2», чтобы «искать свою любовь», и написал об этом пост в соцсети.
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Тюмень

Известно, что Марку 20 лет, он учится в ТИУ. Вчера он разместил сообщение на своей странице в Instagram, где призвал посетителей ставить лайки.

«Если этот пост наберет 3000 лайков, моя девушка отпустит меня на «Дом-2» искать свою любовь», - написал Марк Сушков.

На данный момент отметку «Нравится» поставили 3,4 тыс. человек. Между тем, многие жители города раскритиковали действия молодого человека. Они заявляют, что «тусовщику» хочется получить хайп.

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«Чудо-чудное хочет попасть на поле дивное .... куда катимся», - отметил подписчик тюменского новостного портала.

#Новости#Девушки#Соцсети#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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