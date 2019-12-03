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Posted 3 декабря 2019, 01:50

Published 3 декабря 2019, 01:50

Modified 20 октября 2022, 03:38

Updated 20 октября 2022, 03:38

Почта России потратит на блогеров Instagram полмиллиарда рублей

3 декабря 2019, 01:50
Сюжет
Блогеры
Почта России планирует продвигать свой бренд в социальных сетях и крупнейших блогах. История с «толстым котом» «Аэрофлота» показала важность общественного мнения в сети, сообщают Новые известия.

На рекламу почтовых услуг планируется потратить 443 млн рублей. По информации телеканала «Дождь», соответствующий тендер появился на госзакупках. В роликах должны участвовать минимум две медийные персоны, общее количество их подписчиков в Instagram должно быть не менее миллиона. Для съемок будут использовать квадрокоптеры, специальную видеотехнику.

Подрядная организация должна снять 30 роликов, все услуги должны быть оказаны до 30 июня 2020 года. В рекламе будут рассказывать о пунктах выдачи посылок, работе курьеров и мобильных приложений. Ранее Почта России планировала потратить 30 млн рублей на смягчение негативной реакции от бренда и создание положительного имиджа.

#Общество#Новости#Блогеры#Почта России
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