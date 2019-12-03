Почта России потратит на блогеров Instagram полмиллиарда рублей

На рекламу почтовых услуг планируется потратить 443 млн рублей. По информации телеканала «Дождь», соответствующий тендер появился на госзакупках. В роликах должны участвовать минимум две медийные персоны, общее количество их подписчиков в Instagram должно быть не менее миллиона. Для съемок будут использовать квадрокоптеры, специальную видеотехнику.