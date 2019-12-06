Несколько районов Тюмени останутся без воды.

Стальной водовод, построенный еще в 1983 году, давно исчерпал свой ресурс, а гарантийный срок его службы закончился почти 11 лет назад. На нем мы часто случались повреждения. Специалистам приходилось регулярно проводить обходы. Новый трубопровод обладает высокой износостойкостью и прослужит 50 лет. Подключение планируется выполнить в течение суток. В «Росводоканале Тюмень» обещают приложить все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее.