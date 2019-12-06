Несколько районов Тюмени останутся без воды.

В областном центре завершаются строительство участка водовода протяженностью 4100 метров и диаметром 700 мм в районе улицы Мельзаводская. Подключение нового водовода к городской системе намечено на 11 декабря. В это время возможно временное ограничение водоснабжения в поселке ДОК, деревне Воронина и районе Метелева. Также информацию об отключении воды получили детский сад, две школы жители боле сорока многоквартирных домов.
«Водовод на Мельзаводской – один из основных водоводов, питающих город. Поэтому, в рамках реализации концессионного соглашения этот объект был включен в план реконструкции в числе первоочередных», - говорит директор по производству ООО «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.
Стальной водовод, построенный еще в 1983 году, давно исчерпал свой ресурс, а гарантийный срок его службы закончился почти 11 лет назад. На нем мы часто случались повреждения. Специалистам приходилось регулярно проводить обходы. Новый трубопровод обладает высокой износостойкостью и прослужит 50 лет. Подключение планируется выполнить в течение суток. В «Росводоканале Тюмень» обещают приложить все усилия, чтобы завершить работы как можно скорее.