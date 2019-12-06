На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись два автомобиля, есть жертвы

«Лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai и Lada Priora, в ДТП погибли три человека, находившиеся в отечественном автомобиле», - пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области.
По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora выполняя маневр обгона выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. На место выезжали несколько бригад службы скорой помощи, сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.
Водитель и пассажиры иномарки получили серьезные травмы, какие именно и в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.