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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись два автомобиля, есть жертвы

6 декабря 2019, 05:54
Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск лоб в лоб столкнулись два автомобиля, ест
Сегодня утром, 6 декабря, на 305-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе произошло смертельное ДТП, рассказали в ГИБДД по региону.
Сюжет
Тюмень

«Лоб в лоб столкнулись автомобили Hyundai и Lada Priora, в ДТП погибли три человека, находившиеся в отечественном автомобиле», - пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительной версии, водитель автомобиля Lada Priora выполняя маневр обгона выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой. На место выезжали несколько бригад службы скорой помощи, сотрудники ГИБДД и других экстренных служб.

Водитель и пассажиры иномарки получили серьезные травмы, какие именно и в каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.

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#Новости#Тюменская область#Жертвы ДТП#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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