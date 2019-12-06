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Любимый ресторан тюменских чиновников хотят лишить лицензии на алкоголь

6 декабря 2019, 05:41
Фото: 1Mi
Любимый ресторан тюменских чиновников хотят лишить лицензии на алкоголь
Ресторан «Потаскуй», который располагается вплотную к правительству Тюменской области, хотят лишить лицензии на алкоголь. Примечательно то, что такая идея появилась у департамента потребительского рынка региона, следует из документов в картотеке арбитражного суда.
Сюжет
Тюмень

Департамент потребительского рынка Тюменской области подал в суд на ресторан из-за выявленного нарушения по статье, которая регулирует учет и декларирование объема производства алкоголя.

«Иск был принят, но владельцы ресторана попросили суд позволить им завершить все свои обязательства по уже заключенным банкетным договорам. Просьба была удовлетворена», - сказано в опубликованных документах.

Ресторан «Потаскуй» находится возле правительства Тюменской области. Его постоянными посетителями являются местные и приезжие чиновники, крупные политики федерального уровня и звезды.

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#Новости#Рестораны#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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