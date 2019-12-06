Любимый ресторан тюменских чиновников хотят лишить лицензии на алкоголь

Ресторан «Потаскуй», который располагается вплотную к правительству Тюменской области, хотят лишить лицензии на алкоголь. Примечательно то, что такая идея появилась у департамента потребительского рынка региона, следует из документов в картотеке арбитражного суда.

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