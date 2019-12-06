Любимый ресторан тюменских чиновников хотят лишить лицензии на алкоголь

Департамент потребительского рынка Тюменской области подал в суд на ресторан из-за выявленного нарушения по статье, которая регулирует учет и декларирование объема производства алкоголя.
«Иск был принят, но владельцы ресторана попросили суд позволить им завершить все свои обязательства по уже заключенным банкетным договорам. Просьба была удовлетворена», - сказано в опубликованных документах.
Ресторан «Потаскуй» находится возле правительства Тюменской области. Его постоянными посетителями являются местные и приезжие чиновники, крупные политики федерального уровня и звезды.