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Для российских компаний могут создать антикоррупционный рейтинг

6 декабря 2019, 17:39
Фото: pxhere.com
«РОСНАНО» приняла участие в панельной дискуссии «Антикоррупционная синергия ОАО «РЖД» и бизнес-сообщества», которая прошла перед Международным днем борьбы с коррупцией.

Среди приглашенных экспертов были также представители крупных госкомпаний: «Россети», «Транснефть», «Аэрофлот», «Росатом» и «Роскосмос», пишет Newsnn.ru. Специалисты подняли вопрос о практическом внедрении антикоррупционных механизмов, а также оценили их эффективность.

О методах борьбы с коррупцией в «РОСНАНО» рассказали глава направления комплаенс Юлия Циндик и руководитель направления по информационной безопасности компании Александр Жиганов. По их словам, антикоррупционная программа организации основана на риск-ориентированном подходе. Каждый сотрудник должен прочитать Кодекс этики и антикоррупционной политики, а после этого пройти экзаменационный тест. Циндик отметила, что аттестация по международному стандарту является весьма эффективным инструментом.

Представитель РСПП Ирина Котелевская заявила, что в России хотят сделать антикоррупционный рейтинг компаний. Те из них, кто займет наивысшие позиции, получат весомые репутационные преимущества перед остальными.

Котелевская выразила надежду, что государство начнет признавать результаты таких аудитов и важность саморегулирования в этой сфере.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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