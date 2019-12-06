Для российских компаний могут создать антикоррупционный рейтинг

Среди приглашенных экспертов были также представители крупных госкомпаний: «Россети», «Транснефть», «Аэрофлот», «Росатом» и «Роскосмос», пишет Newsnn.ru. Специалисты подняли вопрос о практическом внедрении антикоррупционных механизмов, а также оценили их эффективность.
О методах борьбы с коррупцией в «РОСНАНО» рассказали глава направления комплаенс Юлия Циндик и руководитель направления по информационной безопасности компании Александр Жиганов. По их словам, антикоррупционная программа организации основана на риск-ориентированном подходе. Каждый сотрудник должен прочитать Кодекс этики и антикоррупционной политики, а после этого пройти экзаменационный тест. Циндик отметила, что аттестация по международному стандарту является весьма эффективным инструментом.
Представитель РСПП Ирина Котелевская заявила, что в России хотят сделать антикоррупционный рейтинг компаний. Те из них, кто займет наивысшие позиции, получат весомые репутационные преимущества перед остальными.
Котелевская выразила надежду, что государство начнет признавать результаты таких аудитов и важность саморегулирования в этой сфере.