Австрийский Леобен стал партнером Горного университета Санкт-Петербурга

Встреча прошла при участии бургомистра Курта Валльнера, представителей министерств науки, исследований, технологий и инноваций, помощника руководителя администрации президента РФ Кирилла Молодцова. Об этом сообщает karelinform.ru.
Технический университет Леобена – главный опорный вуз Австралии. Это означает, что с российским вузом будет проводиться совместная научная работа, обмен учащимися и так далее. Также австрийский университет возьмет на себя задачи по координированию работы всех профильных вузов в стране.
Литвиненко рассказал о двух главных проблемах в горной отрасли: воспитание квалифицированных кадров, а также повышение уровня доверия к минерально-сырьевому комплексу и его уровню в экономике в мире. Решением поставленных задач и будут заниматься специалисты Центра. Открытие филиала в Леобене, добавил Литвиненко, станет новым инструментом для развития специальных вузов на территории Австрии.
Студентам Горного университета будет предложено пройти полугодовую магистратуру в Леобене. Аспиранты после года обучения имеют право защитить диссертацию в Леобене. Также соглашение подразумевает совместные исследовательские работы и проекты.
Айхельседер рассказал, что к 2050 году население будет потреблять гораздо больше ресурсов, чем сегодня. И, соответственно, нагрузка на окружающую среду также увеличится. Этим вопросом и займутся специалисты центра. Он отметил, что у австрийского вуза может получиться донести всю информацию до представителей Евросоюза по вопросам энергоснабжения и отношений с Россией. Айхельседер добавил, что Центр также имеет свое представительство в Брюсселе.