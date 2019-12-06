Австрийский Леобен стал партнером Горного университета Санкт-Петербурга

Айхельседер рассказал, что к 2050 году население будет потреблять гораздо больше ресурсов, чем сегодня. И, соответственно, нагрузка на окружающую среду также увеличится. Этим вопросом и займутся специалисты центра. Он отметил, что у австрийского вуза может получиться донести всю информацию до представителей Евросоюза по вопросам энергоснабжения и отношений с Россией. Айхельседер добавил, что Центр также имеет свое представительство в Брюсселе.