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Австрийский Леобен стал партнером Горного университета Санкт-Петербурга

6 декабря 2019, 12:00
Договор о научно-техническом сотрудничестве Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО и Технического университета Леобена подписали в Австрии. Документ скрепили подписями председатель совета управляющих Центра Владимир Литвиненко и ректор альпийского вуза Вильфрид Айхельседер.

Встреча прошла при участии бургомистра Курта Валльнера, представителей министерств науки, исследований, технологий и инноваций, помощника руководителя администрации президента РФ Кирилла Молодцова. Об этом сообщает karelinform.ru.

Технический университет Леобена – главный опорный вуз Австралии. Это означает, что с российским вузом будет проводиться совместная научная работа, обмен учащимися и так далее. Также австрийский университет возьмет на себя задачи по координированию работы всех профильных вузов в стране.

Литвиненко рассказал о двух главных проблемах в горной отрасли: воспитание квалифицированных кадров, а также повышение уровня доверия к минерально-сырьевому комплексу и его уровню в экономике в мире. Решением поставленных задач и будут заниматься специалисты Центра. Открытие филиала в Леобене, добавил Литвиненко, станет новым инструментом для развития специальных вузов на территории Австрии.

Студентам Горного университета будет предложено пройти полугодовую магистратуру в Леобене. Аспиранты после года обучения имеют право защитить диссертацию в Леобене. Также соглашение подразумевает совместные исследовательские работы и проекты.

Айхельседер рассказал, что к 2050 году население будет потреблять гораздо больше ресурсов, чем сегодня. И, соответственно, нагрузка на окружающую среду также увеличится. Этим вопросом и займутся специалисты центра. Он отметил, что у австрийского вуза может получиться донести всю информацию до представителей Евросоюза по вопросам энергоснабжения и отношений с Россией. Айхельседер добавил, что Центр также имеет свое представительство в Брюсселе.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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