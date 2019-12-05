Житель села Упорово хотел заработать в Интернете и лишился всех накоплений

В полицию обратился житель села Упорово, который рассказал, что с его банковской карты пропали 100 тыс. рублей. По словам потерпевшего, до этого он откликнулся на объявление о заработке в Интернете.
«Мужчина заполнил анкету, после чего ему перезвонили и заявили, что ему необходимо установить на свой ПК пакет программного обеспечения, с помощью которого у него будет удаленный доступ к работе, потерпевший так и сделал», - рассказали в полиции.
О том, что мошенники воспользовавшись доступом к его компьютеру похитили деньги с его карты мужчина понял когда было уже поздно. Он написал заявление в полицию. Расследование продолжается.