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Житель села Упорово хотел заработать в Интернете и лишился всех накоплений

5 декабря 2019, 07:04
Фото: 1Mi
Житель села Упорово хотел заработать в Интернете и лишился всех накоплений
Мошенники оставили жителя села Упорово без накоплений, ущерб от их действий составил 100 тыс. рублей, рассказали в УМВД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В полицию обратился житель села Упорово, который рассказал, что с его банковской карты пропали 100 тыс. рублей. По словам потерпевшего, до этого он откликнулся на объявление о заработке в Интернете.

«Мужчина заполнил анкету, после чего ему перезвонили и заявили, что ему необходимо установить на свой ПК пакет программного обеспечения, с помощью которого у него будет удаленный доступ к работе, потерпевший так и сделал», - рассказали в полиции.

О том, что мошенники воспользовавшись доступом к его компьютеру похитили деньги с его карты мужчина понял когда было уже поздно. Он написал заявление в полицию. Расследование продолжается.

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#Новости#Тюменская область#Упоровский район#Мошенничество#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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