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Юные тюменцы просят Деда Мороза о постельном белье и стульях

5 декабря 2019, 03:44
Фото: Юные тюменцы просят Деда Мороза о постельном белье и стульях
Региональное отделение общероссийского движения «Бессмертный полк России»
В Тюмени в трех местах установили «Елки желаний». Акция только началась, однако ее организаторы уже рассказали о том, что просят юные тюменцы у Деда Мороза, сообщает региональное отделение общероссийского движения «Бессмертный полк России».

«Девочка по имени Ксюша написала Деду Морозу и попросила у него для себя и своей сестры один стул на двоих. По словам ребенка, он нужен им, чтобы делать уроки и рисовать. Еще одна 11-летняя девочка попросила набор «Юный химик», - рассказали организаторы акции.

Также в списке неожиданных для детей подарков на Новый год от Деда Мороза - подушка и одеяло. Помимо этого юные тюменцы хотят получить на праздник компьютеры, коньки, смартфоны, автомобили с радиоуправлением, куклы и настольные игры.

Акция «Елка желаний» проходит в ТРЦ «Тюмень Сити Молл», ТЦ «Леруа Мерлен» и на железнодорожном вокзале.

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