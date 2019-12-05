Юные тюменцы просят Деда Мороза о постельном белье и стульях

«Девочка по имени Ксюша написала Деду Морозу и попросила у него для себя и своей сестры один стул на двоих. По словам ребенка, он нужен им, чтобы делать уроки и рисовать. Еще одна 11-летняя девочка попросила набор «Юный химик», - рассказали организаторы акции.