nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени 5 декабря отключат восемь светофоров

5 декабря 2019, 04:38
Фото: 1Mi
В Тюмени 5 декабря отключат восемь светофоров
Сегодня, 5 декабря, в областной столице вновь погаснут светофоры из-за проведения плановых работ на сетях электроснабжения, рассказали в МКУ «Тюменьгортранс».
Сюжет
Тюмень

«На перекрестке улицы Рабочей с улицей Чаплина и улицы Колхозной электронные регулировщики не будут работать с 8 до 12 часов. С 11 до 13 часов будут отключены светофоры на перекрестке улицы Ямской с улицей Полевой и улицей Льва Толстого», - сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

На проезде Солнечном на пересечении улицы Эрвье и с проездом Заречным светофоры не будут работать с 13 до 15 часов. В этот же период отключат электронных регулировщиков возле дома №27 по этой улице и в районе остановки Солнечный проезд.

Материалы по теме
В Тюмени 2 декабря погаснут светофоры на пяти участках
#Новости#Отключения светофоров#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25