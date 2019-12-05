В Тюмени 5 декабря отключат восемь светофоров

«На перекрестке улицы Рабочей с улицей Чаплина и улицы Колхозной электронные регулировщики не будут работать с 8 до 12 часов. С 11 до 13 часов будут отключены светофоры на перекрестке улицы Ямской с улицей Полевой и улицей Льва Толстого», - сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
На проезде Солнечном на пересечении улицы Эрвье и с проездом Заречным светофоры не будут работать с 13 до 15 часов. В этот же период отключат электронных регулировщиков возле дома №27 по этой улице и в районе остановки Солнечный проезд.