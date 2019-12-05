В декабре УСТЭК освободит должников от уплаты пени.

«В настоящий момент общая сумма задолженности тюменцев за тепловую энергию превышает 800 млн рублей. Во избежание дополнительных расходов в виде пени и затратна судебные разбирательства призываем управляющие компании, ТСЖ и иных потребителей, имеющих прямые договоры с УСТЭК, воспользоваться возможностью закрыть долговые обязательства», - обратилась к потребителям тепловой энергии директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.
Горожане смогут внести платежи без комиссии в отделениях ТРИЦ, «Сбербанка», а также наличными в отделении банка «Агропромкредит» по адресу: г. Тюмень, ул.Хохрякова, д. 47. Реквизиты размещены на официальном сайте АО «УСТЭК» в разделе«Потребителям». При оплате необходимо указать в назначении платежа «Оплата по акции».Вопросы по участию в акции можно задать по телефону контактного центра 38-62-00.