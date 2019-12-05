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В декабре УСТЭК освободит должников от уплаты пени

5 декабря 2019, 09:32
Фото: Наш город / 1Mi
В декабре УСТЭК освободит должников от уплаты пени.
Единая теплоснабжающая тюменская организация объявила о начале акции «В новый год без долгов», которая продлится с 2 по 31 декабря. При полном погашении задолженности за тепловую энергию потребитель будет освобожден от уплаты неустойки, сообщает пресс-служба УСТЭК.
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Тюмень

«В настоящий момент общая сумма задолженности тюменцев за тепловую энергию превышает 800 млн рублей. Во избежание дополнительных расходов в виде пени и затратна судебные разбирательства призываем управляющие компании, ТСЖ и иных потребителей, имеющих прямые договоры с УСТЭК, воспользоваться возможностью закрыть долговые обязательства», - обратилась к потребителям тепловой энергии директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

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Горожане смогут внести платежи без комиссии в отделениях ТРИЦ, «Сбербанка», а также наличными в отделении банка «Агропромкредит» по адресу: г. Тюмень, ул.Хохрякова, д. 47. Реквизиты размещены на официальном сайте АО «УСТЭК» в разделе«Потребителям». При оплате необходимо указать в назначении платежа «Оплата по акции».Вопросы по участию в акции можно задать по телефону контактного центра 38-62-00.

#Новости#Штрафы#Теплоэнергия#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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