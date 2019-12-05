Тюменца не выпустили в отпуск во Вьетнам из-за долгов по алиментам

Тюменец купил билеты для себя и своей новой жены и уже собирался в теплую страну, однако в аэропорту ему заявили, что он не может выезжать за пределы страны, так как 22-летний мужчина не платит по алиментам своей бывшей супруге.
«За долгое время долг перед сыном от прошлого брака превысил 150 тыс. рублей», - пояснили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Тюменец быстро нашел деньги и оплатил задолженность, однако из страны его так и не выпустили, так как для снятия запрета необходим срок не менее трех рабочих дней. Его новая жена тоже осталась в России, она не захотела лететь в одиночку.