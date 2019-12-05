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Пропавшего летом тюменца обнаружили в городской лесополосе

5 декабря 2019, 12:54
Фото: ЧС Тюмень
Пропавшего летом тюменца обнаружили в городской лесополосе
В Тюмени нашли тело 71-летнего Александра Меркулова. Мужчину искали с 23 августа, сообщает поисковый отряд «Белая сова-Тюмень».
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Тюмень

В МВД отмечают, что в декабре появились результаты экспертизы тела погибшего. Полицейским удалось установить его личность, о случившемся сообщили волонтёрам и близким пенсионера. Уточняется , что эксперты исследовали зубы и одежду мужчины.

«Смерть не носит криминальный характер», - отметили в правоохранительных органах города.

Александр Меркулов вечером вышел из дома подышать свежим воздухом. Домой он уже не вернулся. Пропавшего горожанина обнаружили в лесополосе на улице 30 лет Победы.

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Родственники мужчины отметили, что у него было больное сердце.

#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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