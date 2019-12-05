Пропавшего летом тюменца обнаружили в городской лесополосе

В МВД отмечают, что в декабре появились результаты экспертизы тела погибшего. Полицейским удалось установить его личность, о случившемся сообщили волонтёрам и близким пенсионера. Уточняется , что эксперты исследовали зубы и одежду мужчины.
«Смерть не носит криминальный характер», - отметили в правоохранительных органах города.
Александр Меркулов вечером вышел из дома подышать свежим воздухом. Домой он уже не вернулся. Пропавшего горожанина обнаружили в лесополосе на улице 30 лет Победы.
Родственники мужчины отметили, что у него было больное сердце.