Первое новогоднее представление в Тюмени пройдет 16 декабря

С 21 декабря в Тюмени зажгутся огни на главной ёлке города. С 17 до 19 часов на площади 400-летия Тюмени состоится концерт и откроется резиденций Деда Мороза. С 18 до 19 часов 26 декабря в сквере Казачьи луга тюменцев ждет представление «По следам Деда Мороза». В Гилевской роще с 28 декабря по 7 января посетителей будет встречать Ваня и Снежный человек.