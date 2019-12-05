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Первое новогоднее представление в Тюмени пройдет 16 декабря

5 декабря 2019, 12:35
Фото: 1Mi
До Нового Года в Тюмени пройдёт множество представлений и мероприятий для д
Новогодние торжества в областной столице начнутся уже 16 декабря в 11:00 на Городской площади. До 31 декабря в Тюмени пройдёт восемь праздничных мероприятий, сообщают в администрации города.

Через 11 дней в Тюмени пройдет уличная выставка «Мир сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Для одаренных детей 18 декабря подготовлено новогоднее праздничное представление в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в 15:00.

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«В праздничные дни в Тюмени пройдет чемпионат по керлингу на набережной», - отмечают в администрации Тюмени.

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С 21 декабря в Тюмени зажгутся огни на главной ёлке города. С 17 до 19 часов на площади 400-летия Тюмени состоится концерт и откроется резиденций Деда Мороза. С 18 до 19 часов 26 декабря в сквере Казачьи луга тюменцев ждет представление «По следам Деда Мороза». В Гилевской роще с 28 декабря по 7 января посетителей будет встречать Ваня и Снежный человек.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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