Кредиты и расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях. Время действовать!

Широкая линейка кредитов позволит каждому клиенту подобрать наиболее подходящий по условиям и целевому назначению вариант.
Кредитование в Запсибкомбанке имеет ряд преимуществ: индивидуальный подход к рассмотрению кредитных заявок, комфортный график погашения кредита, а также гибкая система работы со стороны компетентных специалистов банка и нешаблонные решения с учетом возможностей и потребностей конкретного бизнеса.
Специальные условия по кредитам для бизнеса:
Кроме того, специально для новых клиентов, помимо выгодных условий кредитования, предоставляется возможность получения первых 2 месяцев обслуживания расчетного счета совершенно бесплатно (включая месяц открытия счета и 1 следующий месяц)*. Для того, чтобы получить бонус в рамках акции «Активным быть выгодно», а в дальнейшем обслуживаться по выгодным тарифам, необходимо открыть счет до 31 декабря включительно.
«Основным приоритетом для Запсибкомбанка является комфорт и качество обслуживания наших клиентов. Мы стремимся предлагать самые интересные условия партнерства и рады способствовать развитию Вашего бизнеса, ведь это залог взаимовыгодного и успешного сотрудничества. Приглашаем воспользоваться нашими специальными предложениями на привлекательных условиях, а также напоминаем о возможности рефинансировать кредиты других банков по выгодным ставкам», – прокомментировала директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО «Запсибкомбанк» Оксана Седых.