Кредиты и расчетно-кассовое обслуживание на выгодных условиях. Время действовать!

Кроме того, специально для новых клиентов, помимо выгодных условий кредитования, предоставляется возможность получения первых 2 месяцев обслуживания расчетного счета совершенно бесплатно (включая месяц открытия счета и 1 следующий месяц)*. Для того, чтобы получить бонус в рамках акции «Активным быть выгодно», а в дальнейшем обслуживаться по выгодным тарифам, необходимо открыть счет до 31 декабря включительно.