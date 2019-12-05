Ирина Кривошеева: личные пенсионные сбережения заслуживают особого внимания

В России максимальная зарплата у людей приходится на период 30-34 лет. Россияне в этом возрасте тратят деньги на покупку автомобиля или квартиры, однако их жизненные цели остаются неопределенными. Эксперт советует таким людям руководствоваться краткосрочным планированием на 1-3 года. Об этом сообщает газета «Известия».
У россиян в возрасте 40-50 лет уже есть стабильные доходы и расходы, их жизнь более регламентирована, поэтому им рекомендуется планировать на 10-15 лет.
Люди, которые входят в эти возрастные категории, могут накапливать свободные средства и направлять их на определенные статьи своего бюджета. Специалисты американской компании Fidelity, занимающейся оказанием финансовых услуг, озвучили следующую формулу: не более 50% своего заработка нужно выделять на повседневные траты. Из оставшейся половины 15% направлять на пенсию, 5% — на незапланированные покупки и 30% — на среднесрочные цели.
Кривошеева согласна с традиционным мнением, что размер пенсии должен составлять не менее половины заработка. Молодым людям достаточно откладывать 15% от зарплаты на будущую пенсию, чтобы через 30-40 лет обеспечить себе благополучную жизнь в старости, при этом минимально ограничивая себя в настоящем.
У людей старшего поколения недостаточно времени для накопления достаточного капитала, поэтому им стоит отказаться от открытия депозитного счета. Таким россиянам подойдут программы НПФ, накопительное страхование жизни и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС).
Недавний опрос показал, что более 50% российских граждан готовы выбрать долгосрочные накопления в формате ИИС, причем больше всего этим заинтересовались граждане в возрасте 40-55 лет.
Кривошеева напомнила о важности сбережения средств, предназначенных для незапланированных покупок. Любой человек может заболеть или потерять работу. Желательно, чтобы у каждого была «финансовая подушка», позволяющая безбедно прожить 3-6 месяцев. Для накопления такого резерва специалист порекомендовала откладывать 5% от зарплаты.
По мнению гендиректора «Альфа-Капитала», биржевые ПИФы — вполне удачный инвестиционный инструмент для хранения краткосрочных сбережений, благодаря которому можно участвовать в динамике рынков и быстро выводить свои средства.
Кривошеева порекомендовала россиянам приступать к планированию своего бюджета уже сейчас, чтобы обеспечить безбедную жизнь в будущем.