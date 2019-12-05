Ирина Кривошеева: личные пенсионные сбережения заслуживают особого внимания

Люди, которые входят в эти возрастные категории, могут накапливать свободные средства и направлять их на определенные статьи своего бюджета. Специалисты американской компании Fidelity, занимающейся оказанием финансовых услуг, озвучили следующую формулу: не более 50% своего заработка нужно выделять на повседневные траты. Из оставшейся половины 15% направлять на пенсию, 5% — на незапланированные покупки и 30% — на среднесрочные цели.