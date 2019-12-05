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Электропоезд «Ласточка» может связать Тюмень и Омск

5 декабря 2019, 10:35
Фото: Википедия
Электропоезд «Ласточка» может связать Тюмень и Омск
С 9 декабря Тюмень и Екатеринбург свяжет дневной экспресс «Ласточка». По данным правительства Тюменской области, новые поезда могут запустить в Омск и Ишим.
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Тюмень

Электропоезд «Ласточка» отправляется из Тюмени в 06:49 и через 5 часов пребывает в Екатеринбург. Обратно в областную столицу можно уехать в 17:48.

Прорабатываются возможности запуска «Ласточек» в Омск и Ишим. Правительство Тюменской области отмечает, что данные направления востребованы у жителей региона. Проводится исследование спроса на данный маршрут среди населения.

«Пока никакой конкретики нет, над расписанием нового поезда сейчас работают», - отметила представитель СвЖД Снежана Копыльцова.

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В РЖД заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Тюменской областью.

#Новости#РЖД#Поезда#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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