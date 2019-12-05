Электропоезд «Ласточка» может связать Тюмень и Омск

Электропоезд «Ласточка» отправляется из Тюмени в 06:49 и через 5 часов пребывает в Екатеринбург. Обратно в областную столицу можно уехать в 17:48.
Прорабатываются возможности запуска «Ласточек» в Омск и Ишим. Правительство Тюменской области отмечает, что данные направления востребованы у жителей региона. Проводится исследование спроса на данный маршрут среди населения.
«Пока никакой конкретики нет, над расписанием нового поезда сейчас работают», - отметила представитель СвЖД Снежана Копыльцова.
В РЖД заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с Тюменской областью.