РЖД увеличила инвестиции в инфраструктуру Тюменской области на 28%

В 2018 году начал курсировать обновленный подвижной состав Тюмень-Тобольск. Состав приобретен АО «Свердловская пригородная компания» в лизинг при поддержке регионального правительства. По мнению Александра Моора, это один из удачных проектов. Перевозки пассажиров по этому маршруту увеличились на 20%. В следующем году планируется приобрести еще шесть вагонов. До конца текущего года между Тюменью и Екатеринбургом начнет курсировать электропоезд «Ласточка». Рассматривается возможность запуска «Ласточек» и по другим востребованным маршрутам – до Омска и Ишима.