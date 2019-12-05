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РЖД увеличила инвестиции в инфраструктуру Тюменской области на 28%

5 декабря 2019, 07:56
Фото: Правительство Тюменской области
Тюменский регион и РЖД заинтересованы в долгосрочных партнерских отношениях.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Иван Колесников обсудили основные направления сотрудничества на совещании в Тюмени. Речь шла о реализации ряда проектов.

«Развитие экономики региона невозможно представить без качественно организованной и бесперебойной перевозки железнодорожным транспортом грузов и пассажиров. В бюджете Тюменской области ежегодно предусматриваются субсидии, которые сохраняют тариф для жителей региона на социально доступном уровне», – сказал глава региона.

Электропоезд «Ласточка» доставит пассажиров из Тюмени в Екатеринбург за пять часов
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В 2018 году начал курсировать обновленный подвижной состав Тюмень-Тобольск. Состав приобретен АО «Свердловская пригородная компания» в лизинг при поддержке регионального правительства. По мнению Александра Моора, это один из удачных проектов. Перевозки пассажиров по этому маршруту увеличились на 20%. В следующем году планируется приобрести еще шесть вагонов. До конца текущего года между Тюменью и Екатеринбургом начнет курсировать электропоезд «Ласточка». Рассматривается возможность запуска «Ласточек» и по другим востребованным маршрутам – до Омска и Ишима.

В 2019 году инвестиции «РЖД» в развитие железнодорожной инфраструктуры Тюменской области составили около 5 млрд рублей.

#Новости#Виктория Ахремчук#Экономика
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