Автодорогу от Екатеринбурга до Тюмени сделают лучше через 16 лет

По этой концепции предполагается, что протяженность автодорог в стране к указанному году может составить около 17,6 тыс. км.
«Сама концепция делится на три категории. По первой планируется строительство дорог для обхода Москвы. Созданная магистраль соединит Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу. Кроме этого, в нее войдут уже существующие дорогие, которые будут расширены. Аналогично произойдет с новой трассой Самара—Саратов—Волгоград—Краснодар. Реконструкция планируется: Саратов—Тамбов—Орел—Смоленск—Псков—Санкт-Петербург, Тамбов—Арзамас и Саратов—Арзамас», — сообщают в «Автодоре».
Второй блок — дороги на юге страны. Появится новая магистраль и расширены дороги.
Третье направление подразумевает новую дорожную сеть на востоке, в которую, в том числе, вошла и Тюмень. Через 16 лет планируется, что до первой категории реконструируют дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово и до Хабаровска.
Вся магистраль соединит Санкт-Петербург и Дальний Восток.
Как ожидает «Автодор», такая реконструкция ускорит перемещение грузов и пассажиров, а путь сократится на девять часов.
Точные суммы на работу пока неизвестны.