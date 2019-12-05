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Автодорогу от Екатеринбурга до Тюмени сделают лучше через 16 лет

5 декабря 2019, 09:20
Фото: 1Mi
На Урале к 2035 году реконструируют до первой категории дорогу от Екатеринбурга до Тюмени. Подобный план вошел в развитие магистральных дорог, разработанный госкомпанией «Автодор».

По этой концепции предполагается, что протяженность автодорог в стране к указанному году может составить около 17,6 тыс. км.

«Сама концепция делится на три категории. По первой планируется строительство дорог для обхода Москвы. Созданная магистраль соединит Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу. Кроме этого, в нее войдут уже существующие дорогие, которые будут расширены. Аналогично произойдет с новой трассой Самара—Саратов—Волгоград—Краснодар. Реконструкция планируется: Саратов—Тамбов—Орел—Смоленск—Псков—Санкт-Петербург, Тамбов—Арзамас и Саратов—Арзамас», — сообщают в «Автодоре».

Второй блок — дороги на юге страны. Появится новая магистраль и расширены дороги.

Третье направление подразумевает новую дорожную сеть на востоке, в которую, в том числе, вошла и Тюмень. Через 16 лет планируется, что до первой категории реконструируют дорогу от Екатеринбурга до Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово и до Хабаровска.

Вся магистраль соединит Санкт-Петербург и Дальний Восток.

Как ожидает «Автодор», такая реконструкция ускорит перемещение грузов и пассажиров, а путь сократится на девять часов.

Фото: Карта ГК «Автодор»/«Коммерсант»

Точные суммы на работу пока неизвестны.

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