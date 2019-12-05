Автодорогу от Екатеринбурга до Тюмени сделают лучше через 16 лет

«Сама концепция делится на три категории. По первой планируется строительство дорог для обхода Москвы. Созданная магистраль соединит Ярославль, Кострому, Кировск и Пензу. Кроме этого, в нее войдут уже существующие дорогие, которые будут расширены. Аналогично произойдет с новой трассой Самара—Саратов—Волгоград—Краснодар. Реконструкция планируется: Саратов—Тамбов—Орел—Смоленск—Псков—Санкт-Петербург, Тамбов—Арзамас и Саратов—Арзамас», — сообщают в «Автодоре».