В Тюмени из-за новых медсправок в ГИБДД скопились большие очереди

Основная причина столпотворения – изменения порядка получения медсправки для водителей. В конце ноября стало известно, что стоимость прохождения освидетельствования может увеличиться в 2-3 раза. Многие автомобилисты решили продлить водительские удостоверения заранее.
«Должна была подорожать справка из наркодиспансера, которая действительна месяц», - заявил подписчик тюменского паблика.
Нововведение начнёт действовать с 1 июля 2020 года, но очереди в ГИБДД сегодня не уменьшаются. Инспекторы напоминают, что полученная справка действует в течение года. В сутки сотрудники автоинспекции принимают до 500 человек. Для приёма документов открыты дополнительные окна. Предполагается, что к концу месяца подразделение вернётся к обычному режиму работы.