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В Тюмени из-за новых медсправок в ГИБДД скопились большие очереди

4 декабря 2019, 12:33
Фото: ГТРК Регион-Тюмень
Из-за новых медсправок в тюменском ГИБДД отмечаются большие очереди
В ГИБДД Тюмени из-за зависающих компьютеров и медицинских справок сложилось проблематичная ситуация, сообщает телекомпании «Регион Тюмень».
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Тюмень

Основная причина столпотворения – изменения порядка получения медсправки для водителей. В конце ноября стало известно, что стоимость прохождения освидетельствования может увеличиться в 2-3 раза. Многие автомобилисты решили продлить водительские удостоверения заранее.

«Должна была подорожать справка из наркодиспансера, которая действительна месяц», - заявил подписчик тюменского паблика.

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Нововведение начнёт действовать с 1 июля 2020 года, но очереди в ГИБДД сегодня не уменьшаются. Инспекторы напоминают, что полученная справка действует в течение года. В сутки сотрудники автоинспекции принимают до 500 человек. Для приёма документов открыты дополнительные окна. Предполагается, что к концу месяца подразделение вернётся к обычному режиму работы.

#Новости#ГИБДД#Справки#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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