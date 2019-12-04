В Тюмени из-за новых медсправок в ГИБДД скопились большие очереди

Нововведение начнёт действовать с 1 июля 2020 года, но очереди в ГИБДД сегодня не уменьшаются. Инспекторы напоминают, что полученная справка действует в течение года. В сутки сотрудники автоинспекции принимают до 500 человек. Для приёма документов открыты дополнительные окна. Предполагается, что к концу месяца подразделение вернётся к обычному режиму работы.