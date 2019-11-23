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Одобрившую повышение цен на медсправки чиновницу повысили в должности

23 ноября 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
Чиновницу Татьяну Клименко назначили на должность зама генерального директора в Центре Сербского. Из-за её положительного заключения в России должен был измениться порядок выдачи медсправки на водительские права.

На прохождение всех новых анализов автомобилисты должны были изрядно потратиться. В Тюмени цена прохождения медосмотра могла вырасти с 2 до 5 тыс. рублей. Из-за этого в медучреждениях возникли очереди, люди хотели получить справки по старым правилам.

В Казани из-за этого умер пожилой мужчина. Ему стало плохо в наркологическом диспансере, но оказать помощь пенсионеру не успели, сообщают Новые известия.

В тюменских медцентрах выстроились очереди за справками для ГИБДД
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Минздрав решил пересмотреть введение нового порядка медосмотра до июля 2020 года. В ведомстве отметили, что будет проверено ценообразование данной услуги.

#Новости#Медицина#Водительское удостоверение#Водители#Александр Мязин#Политика
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