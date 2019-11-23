Одобрившую повышение цен на медсправки чиновницу повысили в должности

На прохождение всех новых анализов автомобилисты должны были изрядно потратиться. В Тюмени цена прохождения медосмотра могла вырасти с 2 до 5 тыс. рублей. Из-за этого в медучреждениях возникли очереди, люди хотели получить справки по старым правилам.
В Казани из-за этого умер пожилой мужчина. Ему стало плохо в наркологическом диспансере, но оказать помощь пенсионеру не успели, сообщают Новые известия.
Минздрав решил пересмотреть введение нового порядка медосмотра до июля 2020 года. В ведомстве отметили, что будет проверено ценообразование данной услуги.