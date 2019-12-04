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Работающих тюменцев призвали следить за состоянием своих пенсионных накоплений

4 декабря 2019, 12:50
Фото: Наш город / 1Mi
Работающих тюменцев призвали следить за состоянием своих пенсионных накопле
До конца 2019 года работающие граждане могут сменить страховщиков своей будущей пенсии.
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Тюмень

Об этом сегодня сообщила управляющая Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова. "Если гражданин засомневался в своем решении, он может направить уведомление об отказе от смены страховщика до 31 декабря. Уведомления подаются в любой территориальный орган ПФР лично или по доверенности", - уточнила Алефтина Чалкова.

Менять страховщика можно не чаще одного раза в пять лет. При частой смене можно потерять инвестиционный доход. Замена управляющей компании или инвестиционного портфеля УК произойдет без потери инвестиционного дохода, если страховщиком является Пенсионный фонд России.

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О размещении своей пенсии жители региона могут узнать на Едином портале госуслуг или в личном кабинете ПФР. В случае, если средства гражданина были переведены в другой НПФ без его ведома, он может обратиться с жалобой в НПФ или в суд.

#Новости#НПФ#Госуслуги#Пенсия#Тюменская область#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
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