Работающих тюменцев призвали следить за состоянием своих пенсионных накоплений

Об этом сегодня сообщила управляющая Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова. "Если гражданин засомневался в своем решении, он может направить уведомление об отказе от смены страховщика до 31 декабря. Уведомления подаются в любой территориальный орган ПФР лично или по доверенности", - уточнила Алефтина Чалкова.
Менять страховщика можно не чаще одного раза в пять лет. При частой смене можно потерять инвестиционный доход. Замена управляющей компании или инвестиционного портфеля УК произойдет без потери инвестиционного дохода, если страховщиком является Пенсионный фонд России.
О размещении своей пенсии жители региона могут узнать на Едином портале госуслуг или в личном кабинете ПФР. В случае, если средства гражданина были переведены в другой НПФ без его ведома, он может обратиться с жалобой в НПФ или в суд.