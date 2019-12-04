Мошенница оставила пожилую тюменку без пенсии

Еще через несколько дней к пенсионерке в гости пришла та же женщина и на этот раз перевела себе 5 тыс. рублей с чужой карты, через шесть дней - еще 3,9 тыс. рублей. Ущерб от действий злоумышленницы составил порядка 12 тыс. рублей.