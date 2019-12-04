Мошенница оставила пожилую тюменку без пенсии

«В середине июля фигурантка пришла в гости к пожилой женщине и через мобильное приложение перевела с ее счета на свой тысячу рублей. Через три дня мошенница вновь наведалась к пенсионерке и проделав ту же процедуру перевела себе еще 2 тыс. рублей», следует из материалов дела.
Еще через несколько дней к пенсионерке в гости пришла та же женщина и на этот раз перевела себе 5 тыс. рублей с чужой карты, через шесть дней - еще 3,9 тыс. рублей. Ущерб от действий злоумышленницы составил порядка 12 тыс. рублей.
Оставшись без пенсии пожилая женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мошенницы и довели дело до суда, который назначил злоумышленнице наказание в виде одного года лишения свободы условно.