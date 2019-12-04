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Мошенница оставила пожилую тюменку без пенсии

4 декабря 2019, 06:02
Фото: 1Mi
Мошенница оставила пожилую тюменку без пенсии
В Тюменской области осудили женщину, которая переводила себе деньги со счета пенсионерки, сообщает пресс-служба Омутинского районного суда.
Сюжет
Тюмень

«В середине июля фигурантка пришла в гости к пожилой женщине и через мобильное приложение перевела с ее счета на свой тысячу рублей. Через три дня мошенница вновь наведалась к пенсионерке и проделав ту же процедуру перевела себе еще 2 тыс. рублей», следует из материалов дела.

Еще через несколько дней к пенсионерке в гости пришла та же женщина и на этот раз перевела себе 5 тыс. рублей с чужой карты, через шесть дней - еще 3,9 тыс. рублей. Ущерб от действий злоумышленницы составил порядка 12 тыс. рублей.

Оставшись без пенсии пожилая женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили личность мошенницы и довели дело до суда, который назначил злоумышленнице наказание в виде одного года лишения свободы условно.

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