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Первая елка в этом году пройдет в Тюмени 6 декабря

4 декабря 2019, 04:45
Фото: 1Mi
Первая елка в этом году пройдет в Тюмени 6 декабря
В областной столице первые елки начнутся уже не этой неделе, рассказали в департаменте недропользования и экологии по региону.
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Дети

В пятницу, 6 декабря, в 13 часов во Дворце «Пионер», расположенном по улице Челюскинцев, 46 приглашают учеников младших классов, которые увлекаются экологией, занимаются в экологических кружках, профильных классах и школьных лесничествах. Для них в этот день пройдет «Елка эколят».

«Мероприятие посетят около 300 ребят. Для них будет организовано выступление творческих коллективов, проведены различные конкурсы и посвящение детей в эколята», - рассказали в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.

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«Елка эколят» пройдет в рамках реализации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята».

#Новости#Елки#Тюменская область#Дети#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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