Первая елка в этом году пройдет в Тюмени 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, в 13 часов во Дворце «Пионер», расположенном по улице Челюскинцев, 46 приглашают учеников младших классов, которые увлекаются экологией, занимаются в экологических кружках, профильных классах и школьных лесничествах. Для них в этот день пройдет «Елка эколят».