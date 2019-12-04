Первая елка в этом году пройдет в Тюмени 6 декабря

В пятницу, 6 декабря, в 13 часов во Дворце «Пионер», расположенном по улице Челюскинцев, 46 приглашают учеников младших классов, которые увлекаются экологией, занимаются в экологических кружках, профильных классах и школьных лесничествах. Для них в этот день пройдет «Елка эколят».
«Мероприятие посетят около 300 ребят. Для них будет организовано выступление творческих коллективов, проведены различные конкурсы и посвящение детей в эколята», - рассказали в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.
«Елка эколят» пройдет в рамках реализации природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята».