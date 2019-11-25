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Тюменцы имеют самые большие вклады среди уральцев

25 ноября 2019, 03:41
Фото: 1Mi
Тюменцы имеют самые большие вклады среди уральцев
Центробанк и Росстат опубликовали статистику по вкладам жителей субъектов РФ. Возглавляет список Москва, на втором месте - Санкт-Петербург.
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Тюмень

Среди уральцев самые большие накопления в банках имеют тюменцы. Они хранят на депозитах в среднем 218 тыс. рублей, при пересчете на душу населения. Жители Свердловской области хранят в банках 171 тыс. рублей, курганцы - 71 тыс. рублей.

Тюменская область заняла в рейтинге восьмое место. Москва, жители которой в среднем на душу населения хранят в банках 822 тыс. рублей, первое. Жители Санкт-Петербурга доверяют банкам в среднем 420 тыс. рублей.

Аутсайдерами рейтинга стали южные республики. Так жители Чечни хранят в банках 8,5 тыс. рублей.

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