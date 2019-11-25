Тюменцы имеют самые большие вклады среди уральцев

Среди уральцев самые большие накопления в банках имеют тюменцы. Они хранят на депозитах в среднем 218 тыс. рублей, при пересчете на душу населения. Жители Свердловской области хранят в банках 171 тыс. рублей, курганцы - 71 тыс. рублей.