Тюменцы имеют самые большие вклады среди уральцев

Среди уральцев самые большие накопления в банках имеют тюменцы. Они хранят на депозитах в среднем 218 тыс. рублей, при пересчете на душу населения. Жители Свердловской области хранят в банках 171 тыс. рублей, курганцы - 71 тыс. рублей.
Тюменская область заняла в рейтинге восьмое место. Москва, жители которой в среднем на душу населения хранят в банках 822 тыс. рублей, первое. Жители Санкт-Петербурга доверяют банкам в среднем 420 тыс. рублей.
Аутсайдерами рейтинга стали южные республики. Так жители Чечни хранят в банках 8,5 тыс. рублей.