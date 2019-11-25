Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе по созданию елочных игрушек

Участие в конкурсе могут принять все желающие тюменцы и коллективы учреждений, расположенных на территории жилого района Тура. По словам организаторов мероприятия, к участию в конкурсе принимаются елочные игрушки, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства.