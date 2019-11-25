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Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе по созданию елочных игрушек

25 ноября 2019, 05:05
Фото: Министерство культуры РФ
Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе по созданию елочных игрушек
В Тюмени проходит конкурс самодельной елочной игрушки «Новогодние чудеса». Работы принимаются до 13 декабря.

Участие в конкурсе могут принять все желающие тюменцы и коллективы учреждений, расположенных на территории жилого района Тура. По словам организаторов мероприятия, к участию в конкурсе принимаются елочные игрушки, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства.

Заявки принимаются по адресу электронный почты [email protected] Сами работы должны сопровождаться информацией о возрасте автора, также должно быть указано ФИО и название работы.

Выставка самодельных елочных игрушек пройдет 20 декабря в центре русской культуры, который расположен по улице Камчатская, 138а. В этот же день определят победителей и наградят их.

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