Тюменцев приглашают принять участие в конкурсе по созданию елочных игрушек

Участие в конкурсе могут принять все желающие тюменцы и коллективы учреждений, расположенных на территории жилого района Тура. По словам организаторов мероприятия, к участию в конкурсе принимаются елочные игрушки, выполненные в любой технике декоративно-прикладного искусства.
Заявки принимаются по адресу электронный почты [email protected] Сами работы должны сопровождаться информацией о возрасте автора, также должно быть указано ФИО и название работы.
Выставка самодельных елочных игрушек пройдет 20 декабря в центре русской культуры, который расположен по улице Камчатская, 138а. В этот же день определят победителей и наградят их.