Срочник, расстрелявший сослуживцев, попросил прощения у родных раненого земляка

Речь идет о родственниках солдата Евгения Графова, который был призван в армию из тюменского села Аромашево. Молодой человек был ранен во время расстрела и в настоящее время находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.
По словам Рамиля Шамсутдинова, он не хотел ранить Евгения Графова, сообщает «URA.RU» со ссылкой на свой источник.
По версии Минобороны РФ, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из-за нервного срыва. При этом друзья и знакомые тюменца утверждают, что в части его могли довести до преступления издевательствами.
В воинской части в Забайкалье после расстрела погибли на месте восемь человек, еще двое получили серьезные ранения и были госпитализированы.