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Срочник, расстрелявший сослуживцев, попросил прощения у родных раненого земляка

25 ноября 2019, 05:43
Фото: Минобороны РФ
Срочник, расстрелявший сослуживцев, попросил прощения у родных раненого зем
Тюменский солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, который расстрелял своих сослуживцев в воинской части под Читой 25 октября, попросил прощения у родственников одной из жертв.
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Речь идет о родственниках солдата Евгения Графова, который был призван в армию из тюменского села Аромашево. Молодой человек был ранен во время расстрела и в настоящее время находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

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По словам Рамиля Шамсутдинова, он не хотел ранить Евгения Графова, сообщает «URA.RU» со ссылкой на свой источник.

По версии Минобороны РФ, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из-за нервного срыва. При этом друзья и знакомые тюменца утверждают, что в части его могли довести до преступления издевательствами.

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В воинской части в Забайкалье после расстрела погибли на месте восемь человек, еще двое получили серьезные ранения и были госпитализированы.

#Новости#Армия#Тюменская область#Тюмень#Наиль Каримов#Происшествия
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