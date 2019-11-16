Семьям погибших в Забайкалье солдат выплатили компенсацию в 6,7 млн рублей

Как отмечает в своём интервью газете референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов, за каждого погибшего солдата члены их семей поровну получили по 6 млн 680 тыс. рублей. Денежные средства, предназначенные для матери погибшего капитана Евсеева, зарезервированы, пока её местонахождение неизвестно.