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Семьям погибших в Забайкалье солдат выплатили компенсацию в 6,7 млн рублей

16 ноября 2019, 13:35
Фото: Наш город / 1Mi
Семьям погибших в Забайкалье солдат выплатили компенсацию в 6,7 млн рублей
Семьи солдат, погибших в результате стрельбы в военной части в Забайкалье, получили денежные выплаты в размере 6,7 млн рублей.
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Тюмень

Как сообщает издание «Новая газета», семьи солдат, погибших в результате стрельбы в военной части в Забайкалье, получили денежную выплату в размере 6,7 млн рублей.

Как отмечает в своём интервью газете референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов, за каждого погибшего солдата члены их семей поровну получили по 6 млн 680 тыс. рублей. Денежные средства, предназначенные для матери погибшего капитана Евсеева, зарезервированы, пока её местонахождение неизвестно.

Также участникам ипотечно-жилищного кредитования должны выплатить деньги суммой 4,2 – 4,3 млн рублей. В адрес председателя ВТБ направлен запрос о возможности прекращения кредитных обязательств погибших солдатов.

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