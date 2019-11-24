Здоровье тюменских детей укрепляют с помощью физиотерапии

Оздоровительные процедуры организованы для детей в рамках проекта «Здоровое поколение 4+». Отмечено, что за время проекта у детей улучшилось эмоциональное состояние, и возросла двигательная активность. В проекте сейчас участвуют 159 человек из Богандинки и Винзилей.