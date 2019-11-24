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Здоровье тюменских детей укрепляют с помощью физиотерапии

24 ноября 2019, 13:32
Фото: Наш город / 1Mi
Здоровье тюменских детей укрепляют с помощью физиотерапии
В школах и детсадах Тюменского района дети еженедельно проходят закаливающие процедуры.
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Дети

Учащиеся образовательных учреждений Тюменского района три раза в неделю проходят закаливающие процедуры. В комплекс закаливающих процедур входят обливание водой с постепенным снижением температуры, пробежка на свежем воздухе в легкой одежде, массажные коврики, сауна, полоскание горла минеральной водой, дыхательная гимнастика, координационная лестница и аквадорожка.

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Оздоровительные процедуры организованы для детей в рамках проекта «Здоровое поколение 4+». Отмечено, что за время проекта у детей улучшилось эмоциональное состояние, и возросла двигательная активность. В проекте сейчас участвуют 159 человек из Богандинки и Винзилей.

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