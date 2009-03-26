Тюменский детский сад поддерживает здоровье малышей по-новому

В детском саду № 146 эта программа пользуется успехом. Как рассказала корреспонденту Nashgorod.ru физинструктор Беломоина Ирина Николаевна, дети с удовольствием участвуют в ролевых играх, танцуют, поют и все, как один, хотят быть здоровыми! Как всегда, развитию прогресса мешают родители, которых участники конференции в шутку назвали своими основными врагами. Предметами для дискуссии часто становятся споры о том, стоит ли говорить малышам о вреде курения и чрезмерная загруженность детей. Последнее утверждение отвергается педагогами единогласно, поскольку больше всего ребенок устает от безделья.