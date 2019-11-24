Александр Моор поздравил тюменцев с Днем матери

Сегодня тюменцы отмечают один из самых трогательных праздников - День матери. Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с праздником. Александр Моор отметил, что в Тюменской области для защиты материнства и детства реализуются программы, основная задача которых создание комфортных условий для воспитания детей. «В нашем регионе совершенствуется система социальной поддержки, внедряются новые технологии в образовании и медицине, строятся школы и детские сады, развивается сфера детского отдыха и оздоровления», - сообщил губернатор.