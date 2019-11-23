В Тюмени не востребована помощь психологов

Специалистов удивило то, что психологи оказались востребованными в южных регионах страны, где наличие солнечного тепла и света должно по определению минимизировать депрессивные состояния. Третье место рейтинга занимает Краснодар, на четвёртом – Ростов-на-Дону, а замыкает топ-5 Казань.