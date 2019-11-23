В Тюмени не востребована помощь психологов

По данным сайта Авито, Тюмень является городом, где редко обращаются к психологам. Эти данные были сформированы на основе запросов пользователей.
Больше всего психологическая помощь понадобилась москвичам и петербуржцам. Москва – на первом месте, а Санкт-Петербург – на втором.
Так же редко, как и в Тюмени, к психологам обращаются в Ульяновске и Тольятти.
Специалистов удивило то, что психологи оказались востребованными в южных регионах страны, где наличие солнечного тепла и света должно по определению минимизировать депрессивные состояния. Третье место рейтинга занимает Краснодар, на четвёртом – Ростов-на-Дону, а замыкает топ-5 Казань.
75% поисковых запросов приходится на психологов широкого профиля, 8% - на детских психологов, 6% - на педагогов-психологов, 5% - на семейных психологов и психотерапевтов и 1% - на нейропсихологов.