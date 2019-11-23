nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени не востребована помощь психологов

23 ноября 2019, 03:32
Фото: Наш город / pixabay.com
В Тюмени не востребована помощь психологов
Тюмень является городом, где редко обращаются к психологам.
Сюжет
Тюмень

По данным сайта Авито, Тюмень является городом, где редко обращаются к психологам. Эти данные были сформированы на основе запросов пользователей.

Больше всего психологическая помощь понадобилась москвичам и петербуржцам. Москва – на первом месте, а Санкт-Петербург – на втором.

Пожилые тюменцы могут бесплатно обсудить проблемы с психологами
Узнать подробнее

Так же редко, как и в Тюмени, к психологам обращаются в Ульяновске и Тольятти.

Специалистов удивило то, что психологи оказались востребованными в южных регионах страны, где наличие солнечного тепла и света должно по определению минимизировать депрессивные состояния. Третье место рейтинга занимает Краснодар, на четвёртом – Ростов-на-Дону, а замыкает топ-5 Казань.

75% поисковых запросов приходится на психологов широкого профиля, 8% - на детских психологов, 6% - на педагогов-психологов, 5% - на семейных психологов и психотерапевтов и 1% - на нейропсихологов.

#Новости#Рейтинги#Тюменская область#Россия#Психологическая помощь#Тюменский район#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25