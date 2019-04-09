Пожилые тюменцы могут бесплатно обсудить проблемы с психологами

В департаменте социального развития Тюменской области поясняют, что на телефон доверия чаще всего обращаются пожилые люди, которых беспокоит чувство одиночества и подавленное состояние после семейного конфликта.
Психологи также дают бесплатные консультации и по другим вопросам. На телефон доверия могут обратиться не только пожилые люди, но и их родственники. Специалисты помогут им найти выход из сложной жизненной ситуации, расскажут, как справиться с одиночеством и тревогой, разберутся в причинах беспокойства и волнения, а также окажут поддержку во время доверительной беседы.
Звонки на телефон доверия бесплатные и анонимные. Если вам или вашим близким нужно с кем-то поговорить о проблемах, вы можете звонить по номеру 8800-201-41-41.