Пожилые тюменцы могут бесплатно обсудить проблемы с психологами

Психологи также дают бесплатные консультации и по другим вопросам. На телефон доверия могут обратиться не только пожилые люди, но и их родственники. Специалисты помогут им найти выход из сложной жизненной ситуации, расскажут, как справиться с одиночеством и тревогой, разберутся в причинах беспокойства и волнения, а также окажут поддержку во время доверительной беседы.