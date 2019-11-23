В Тюмень в декабре приедут моржи из пятнадцати стран мира

"Моржи" из пятнадцати стран мира приедут в Тюмень на второй этап кубка мира по зимнему плаванию. Соревнования пройдут с 4 по 8 декабря в «Олимпийской ребячке».
На состязания приедут спортсмены разных возрастов - от 6 до 88 лет. Среди стран-участниц находятся Россия, Финляндия, Казахстан, Монголия, Латвия, Великобритания, Франция, Германия, Чили, Испания, Аргентина и Швеция. Что касается гендерного состава участников, то мужчин-«моржей» будет на 86 человек больше, чем женщин.
Участие в заплыве платное. Подать заявку на участие может любой желающий.