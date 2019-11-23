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Тюмень является городом с высокой стоимостью коммунальных услуг

23 ноября 2019, 05:21
Фото: Наш город / 1Mi
Тюмень является городом с высокой стоимостью коммунальных услуг
Средний чек россиян за коммунальные услуги с прошлого года вырос на 2,27%.
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Тюмень

Как сообщает РИА «Новости», средний чек россиян за коммунальные услуги вырос на 2,27%. Чтобы получить такие данные, эксперты проанализировали операции по оплате услуг ЖКУ, которые совершали пользователи из своих мобильных приложений за 9 месяцев 2019 года. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оплата коммунальных услуг выросла с 3198 до 3271 рубля.

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На основе этих данных был составлен рейтинг, чью вершину занимает город Набережные Челны. Средний чек за коммуналку в этом городе – 4353 рубля. Тюмень и Москва вошли в топ-5 городов с самой высокой стоимостью коммунальных услуг.

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