Тюмень является городом с высокой стоимостью коммунальных услуг

Как сообщает РИА «Новости», средний чек россиян за коммунальные услуги вырос на 2,27%. Чтобы получить такие данные, эксперты проанализировали операции по оплате услуг ЖКУ, которые совершали пользователи из своих мобильных приложений за 9 месяцев 2019 года. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оплата коммунальных услуг выросла с 3198 до 3271 рубля.