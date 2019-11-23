Тюмень является городом с высокой стоимостью коммунальных услуг

Как сообщает РИА «Новости», средний чек россиян за коммунальные услуги вырос на 2,27%. Чтобы получить такие данные, эксперты проанализировали операции по оплате услуг ЖКУ, которые совершали пользователи из своих мобильных приложений за 9 месяцев 2019 года. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оплата коммунальных услуг выросла с 3198 до 3271 рубля.
На основе этих данных был составлен рейтинг, чью вершину занимает город Набережные Челны. Средний чек за коммуналку в этом городе – 4353 рубля. Тюмень и Москва вошли в топ-5 городов с самой высокой стоимостью коммунальных услуг.