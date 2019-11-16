Тюменку не выпустили из страны из-за коммунального долга

Тюменку с двойным гражданством (РФ и Республика Кыргызстан) не выпустили из России из-за долга в 36 тыс. рублей за коммунальные услуги.
Женщина хотела вылететь в Бишкек на день рождения дочери. Теперь ей необходимо выплатить имеющийся долг и получить постановление, которое разрешает вылет за пределы РФ.
Должница объяснила, что деньги за коммунальные услуги списывались с карты. Но сейчас на счёте нет денег. Судебным приставом вынесено постановление о принудительном взыскании долга и запрете на выезд из страны.