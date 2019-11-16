nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменку не выпустили из страны из-за коммунального долга

16 ноября 2019, 08:27
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменку не выпустили из страны из-за коммунального долга
Тюменку из-за долга в 36 тыс. рублей за коммунальные услуги не выпустили из России.
Сюжет
Тюмень

Тюменку с двойным гражданством (РФ и Республика Кыргызстан) не выпустили из России из-за долга в 36 тыс. рублей за коммунальные услуги.

Тюменец погасил коммунальные долги с чужой карты
Узнать подробнее

Женщина хотела вылететь в Бишкек на день рождения дочери. Теперь ей необходимо выплатить имеющийся долг и получить постановление, которое разрешает вылет за пределы РФ.

Должница объяснила, что деньги за коммунальные услуги списывались с карты. Но сейчас на счёте нет денег. Судебным приставом вынесено постановление о принудительном взыскании долга и запрете на выезд из страны.

#Новости#Судебные приставы#Тюменская область#Коммунальные услуги#Долги#Тюмень#Рузиля Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25