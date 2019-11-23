Путин призвал единоросов следить за работой российских чиновников

Сегодня на пленарном заседании XIX съезда «Единой России» с призывом «терзать» чиновников на местах и решать проблемы страны, не дожидаясь «Прямой линии» с главой государства, выступил Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает inkazan.ru.
По словам Президента «правящая партия» не ассоциируется полностью с любым чиновником во власти, какой бы высокий пост он не занимал. «Вы же видите сами, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь. Если чиновники не видят, вы должны это видеть все на местах. Добиваться решений, терзать их, трясти», - прокомментировал Президент России.
Президент отметил, что облик партии и репутацию определяют люди с внутренними нравственными ориентирами и позицией. «И такие люди должны быть готовы отстаивать ориентиры и принципы, бороться за них даже в самой сложной ситуации», - подчеркнул Владимир Путин. Президент добавил, что «конъюктурщики и словоблуды» сдадут не только партию, но и страну. «В современной истории страны такие примеры были», - сказал Путин.