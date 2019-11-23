Путин призвал единоросов следить за работой российских чиновников

По словам Президента «правящая партия» не ассоциируется полностью с любым чиновником во власти, какой бы высокий пост он не занимал. «Вы же видите сами, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь. Если чиновники не видят, вы должны это видеть все на местах. Добиваться решений, терзать их, трясти», - прокомментировал Президент России.