Историк спецслужб рассказал о спящих террористических ячейках

Историк спецслужб Валерий Малеванный в беседе с Федеральным агентством новостей высказался о том, что тысячи боевиков из организации «Исламское государство» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ), разъехавшись после разгрома в Сирии по всей Европе, организовали спящие ячейки, готовые по команде заняться террористическими акциями.