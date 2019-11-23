Историк спецслужб рассказал о спящих террористических ячейках

Историк спецслужб Валерий Малеванный в беседе с Федеральным агентством новостей высказался о том, что тысячи боевиков из организации «Исламское государство» (террористическая организация «Исламское государство» запрещена в РФ), разъехавшись после разгрома в Сирии по всей Европе, организовали спящие ячейки, готовые по команде заняться террористическими акциями.
По словам историка, к ИГИЛ* относится и запрещенная в РФ террористическая группировка «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», члены которой были задержаны в Тюменской области, Татарстане и Москве. Как стало известно, члены группировки готовили свержение власти в РФ.
Малеванный отметил, что спящие ячейки нельзя оставлять без внимания, потому что их участники являются вербовщиками, агентами, пропагандистами и непосредственными исполнителями терактов. Подчеркнув важность международного сотрудничества спецслужб, эксперт сказал: «В час икс они покажут всю свою силу».