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ФСБ России прокомментировали задержание тюменцев, подозреваемых в терроризме

22 ноября 2019, 10:14
Фото: Наш город / Медиахолдинг 1Mi
ФСБ прокомментировали задержание тюменцев, подозреваемых в терроризме
В ФСБ России прокомментировали спецоперацию по пресечению деятельности террористической группировки. Несколько предполагаемых участников были задержаны в Тюмени.
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Тюмень

В ФСБ России прокомментировали спецоперацию по пресечению деятельности террористической группировки. Несколько предполагаемых участников были задержаны в Тюмени.

В ходе совместной спецоперации ФСБ России с МВД и войск Росгвардии на территории Тюменской области, города Москвы и Республики Татарстан была пресечена деятельность международной террористической организации «Хизб ут-Тахир аль-Ислам», запрещенной в России.

Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей властиФСБ России

По версии ФСБ, подозреваемые формировали работу сетевых структур и решали вопросы, связанные с финансовым обеспечением. Проводя закрытые собрания, они распространяли террористическую идеологию, осуществляя вербовку местных мусульман

При задержании по местам жительства преступников обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении противоправной деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

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