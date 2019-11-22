ФСБ России прокомментировали задержание тюменцев, подозреваемых в терроризме

В ФСБ России прокомментировали спецоперацию по пресечению деятельности террористической группировки. Несколько предполагаемых участников были задержаны в Тюмени.
В ходе совместной спецоперации ФСБ России с МВД и войск Росгвардии на территории Тюменской области, города Москвы и Республики Татарстан была пресечена деятельность международной террористической организации «Хизб ут-Тахир аль-Ислам», запрещенной в России.
Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей властиФСБ России
По версии ФСБ, подозреваемые формировали работу сетевых структур и решали вопросы, связанные с финансовым обеспечением. Проводя закрытые собрания, они распространяли террористическую идеологию, осуществляя вербовку местных мусульман
При задержании по местам жительства преступников обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении противоправной деятельности.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.