Расширение аэропорта «Рощино» за 10 млрд рублей отложено на неопределенный срок

Аэропорт попал в «лист ожидания». Федеральные власти планировали выделить на данные цели 88 млрд, ещё 50% должны предоставить частные инвесторы. В список вошли 27 объектов по всей стране. По данным «Коммерсанта», тюменский аэропорт имеет высокий индекс социально-экономических эффектов.
Ранее сообщалось, что для «Рощино» готовится проект терминала за 159 млн рублей. Реконструкция может обойтись дефицитному тюменскому бюджету в несколько млрд. До 2022 года в аэропорту расширят взлётно-посадочную полосу. На эти цели из регионального бюджета выделено 2,5 млрд.