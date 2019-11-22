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Расширение аэропорта «Рощино» за 10 млрд рублей отложено на неопределенный срок

22 ноября 2019, 12:22
Фото: pixabay.com
Расширение тюменского аэропорта «Рощино» отложено на неопределенный срок. В бюджете нет необходимых 10 млрд рублей.
Сюжет
Тюмень

Аэропорт попал в «лист ожидания». Федеральные власти планировали выделить на данные цели 88 млрд, ещё 50% должны предоставить частные инвесторы. В список вошли 27 объектов по всей стране. По данным «Коммерсанта», тюменский аэропорт имеет высокий индекс социально-экономических эффектов.

Ранее сообщалось, что для «Рощино» готовится проект терминала за 159 млн рублей. Реконструкция может обойтись дефицитному тюменскому бюджету в несколько млрд. До 2022 года в аэропорту расширят взлётно-посадочную полосу. На эти цели из регионального бюджета выделено 2,5 млрд.

#Новости#Аэропорты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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