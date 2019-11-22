Расширение аэропорта «Рощино» за 10 млрд рублей отложено на неопределенный срок

Ранее сообщалось, что для «Рощино» готовится проект терминала за 159 млн рублей. Реконструкция может обойтись дефицитному тюменскому бюджету в несколько млрд. До 2022 года в аэропорту расширят взлётно-посадочную полосу. На эти цели из регионального бюджета выделено 2,5 млрд.